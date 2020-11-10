В среду, 11 ноября, 17 оппозиционных политических партий Армении, которые ранее из-за перемирия в Карабахе требовали отставки правительства и премьера Пашиняна, проведут митинг.

Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Армения".

Так, акция протеста будет проходить на площади Свободы в Ереване. Начало запланировано на 13:00 по местному времени (11:00 по киевскому - Ред.). Сообщается, что в ходе митинга "будет представлен выход из ситуации".

Напомним, 9 ноября премьер Армении Пашинян подписал заявление с Москвой и Баку о прекращении войны в Карабахе.

Это вызвало волну возмущения в стране. В Ереване начался Майдан из-за Карабаха: люди ворвались в здание правительства и резиденцию Пашиняна, кроме того, недовольные решением премьера жестоко избили спикера парламента.

Мы также писали о том, что уже 10 ноября Пашинян пояснил, что мирное соглашение по Карабаху было подписано из-за проблем с армией и мобилизацией.