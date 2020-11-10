В испанском городе Валенсия девушка вместе с женихом держали взаперти бабушку на протяжении 2 лет. Сейчас пара арестована.

Об этом пишет Euro Weekly News.

Так, 22-летняя девушка вместе со своим 18-летним сожителем на два года заперли в спальне 72-летнюю женщину, бабушку девушки. Они поселились в ее доме и повесили замок на спальню женщины, что она не могла выходить, а также заблокировали окно. Ей не позволяли пользоваться ванной комнатой, а только иногда выпускали в гостиную. Спустя два года женщине удалось сбежать, дойти до ближайшей аптеки и рассказать о происходящем.

Сообщается, что молодая пара била бабушку. На данный момент полиция выясняет возможность того, что преступники использовали деньги со счета пенсионерки и заставляли ее воровать в магазинах. Сейчас они оба арестованы.

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