В Грузии Григол Вашадзе, лидер партии Саакашвили "Единое национальное движение", призвал прекратить уличные протесты.

Об этом 10 ноября сообщает телеканал Formula News.

"Я обращаюсь ко всем политическим партиям: срочно перенесите процесс за стол переговоров, замените улицу трибуной всех уровней законодательной власти и призываю все силы вывести государство из глубокого кризиса", - сказал Вашадзе.

Напомним, 31 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия "Грузинская мечта". Однако лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий отказываются признать итоги выборов и начали устанавливать палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

Также мы писали о том, что 9 ноября митинг оппозиции в Тбилиси перерос в столкновения, пострадали десятки человек.