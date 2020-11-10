Генсек исполкома Организации освобождения Палестины 65-летний Саиб Эрекат скончался от последствий коронавируса. Об этом сообщает Аlarabiya.

8 октября Саиб Эракат подтвердил, что заразился коронавирусом. На прошлой неделе его срочно доставили из своего дома в городе Иерихон на Западном берегу в медицинский центр Хадасса в Израиле, но его состояние ухудшилось.

По случаю смерти Эреката власти Палестины объявили трехдневный траур.

В 2017 году ему сделали пересадку легкого в США, и с тех пор он принимал иммуноподавляющие препараты.

Ранее "Страна" писала о том, что победивший на выборах мэр Новгорода-Северского умер от коронавируса.

Также мы сообщали, что в США на местных выборах победил республиканец, умерший от коронавируса месяц назад.