Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян заявила, что вопрос о турецких миротворцах в Нагорном Карабахе никак не обсуждался. Также она опровергла сообщения местных СМИ о переходе под контроль Азербайджана ряда сел Тавушской области.

Об этом она написала в соцсети во вторник, 10 ноября.

"Нет вопроса о развертывании турецких миротворцев в НК (Нагорном Карабахе - Ред.), в опубликованном соглашении нет ни слова. Информация о некоторых деревнях Тавушской области ложная, не соответствует действительности. Уважаемые соотечественники, призываем вас не поддаваться на провокации представителей СМИ", - написала Мане Геворкян.

Она добавила, что официальный текст трехстороннего соглашения уже опубликован и с ним можно ознакомиться.

Напомним, вчера, 9 ноября, Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в 01:00. "Страна" приводила полный текст подписанного соглашения без сокращений.

После этого граждане Армении устроили акцию протеста. Митингующие ворвались в здание, разгромили кабинет Пашиняна и забрали вещи премьера.

Между тем в Азербайджане празднуют победу после подписанного соглашения.