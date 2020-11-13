День, который выпадает на пятницу 13, принято считать неудачным. Сегодняшний - не является исключением для тех, кто верит в суеверные приметы. Это последняя пятница 13-го в 2020 году. Следующая такая дата выпадет на 13 августа 2021 года.

Собрали мифы, приметы и прикольные картинки в честь пятницы 13-го.

Мифы и приметы

Корни негативного отношения к числу 13 уходят в времена Святого писания, ведь Иуда был тринадцатым за столом во время тайной вечери. Некоторые библеисты полагают, что Христос был распят именно 13-го числа, а Каин убил Авеля в пятницу, 13-го.

Также к этому дню библейские легенды привязывают совершение первородного греха Адама и Евы, убийство. Некоторые и вовсе называют его сатанинским, поскольку есть немало убеждений, что Сатана был 13-м ангелом. К тому же 13-я глава Книги Апокалипсиса посвящена Антихристу.

В соответствии с теорией о гармонии чисел Пифагора, 13 стоит особняком, поскольку не делится на другое число, а только на само себя и единицу.

Нумерологи приписывают числу 13 магические и негативные свойства. Они верят, что в этот день лучше не отправляться в путешествие или дальнюю дорогу, не вступать в конфликты. Советуют отказаться от активных и важных для вас действий. В том числе это касается трудоустройства, подписания договоров, начала новых проектов. В этот день суеверные люди стараются не играть свадьбы, не сажать растения, не давать в долг.

Существует фобия, связанная с пятницей, 13-го. Называется она параскаведекатриафобия (составлен из двух греческих слов - "пятница" и "тринадцать"). При этом автор термина доктор Дональд Доссей с иронией воспринимал эту фобию и уверял пациентов, что четкое произношение термина поможет им раз и навсегда вылечиться.

В народе верят, что 12 ведьм слетаются на шабаш в пятницу 13-го, а последним появляется сам Сатана.

Прикольные и смешные картинки в пятницу 13

Собрали подборку анимационных картинок, которые можно отправить своим знакомым для поднятия настроения. Тем более, что повод для этого имеется - последний рабочий день недели.

Желаю удачного дня наперекор самой мистической дате!

Пусть любая пятница станет счастливой вместе с надежными и верными друзьями!

Нынче пятница 13-е. Не вставай с кровати и не выходи из дома. Мало ли что может приключиться))

Пусть ни черный ворон, ни черная кошка, ни непогода не помешают твоим планам на 13-е ноября!

Сегодня в жизни могут всякие случиться повороты,

Ты в день такой забудь о грандиозных планах,

Сиди тихонечко и жди субботы,

Не зря про этот день написано в романах!

Желаю поскорее отбросить все предрассудки,

Пусть пятница,13-е станет самыми счастливыми сутками!

Пусть в словосочетатнии "пятница, 13-е" главным останется лишь день недели.