День, который выпадает на пятницу 13, принято считать неудачным. Сегодняшний - не является исключением для тех, кто верит в суеверные приметы. Это последняя пятница 13-го в 2020 году. Следующая такая дата выпадет на 13 августа 2021 года.
Собрали мифы, приметы и прикольные картинки в честь пятницы 13-го.
Мифы и приметы
Корни негативного отношения к числу 13 уходят в времена Святого писания, ведь Иуда был тринадцатым за столом во время тайной вечери. Некоторые библеисты полагают, что Христос был распят именно 13-го числа, а Каин убил Авеля в пятницу, 13-го.
Также к этому дню библейские легенды привязывают совершение первородного греха Адама и Евы, убийство. Некоторые и вовсе называют его сатанинским, поскольку есть немало убеждений, что Сатана был 13-м ангелом. К тому же 13-я глава Книги Апокалипсиса посвящена Антихристу.
В соответствии с теорией о гармонии чисел Пифагора, 13 стоит особняком, поскольку не делится на другое число, а только на само себя и единицу.
Нумерологи приписывают числу 13 магические и негативные свойства. Они верят, что в этот день лучше не отправляться в путешествие или дальнюю дорогу, не вступать в конфликты. Советуют отказаться от активных и важных для вас действий. В том числе это касается трудоустройства, подписания договоров, начала новых проектов. В этот день суеверные люди стараются не играть свадьбы, не сажать растения, не давать в долг.
Существует фобия, связанная с пятницей, 13-го. Называется она параскаведекатриафобия (составлен из двух греческих слов - "пятница" и "тринадцать"). При этом автор термина доктор Дональд Доссей с иронией воспринимал эту фобию и уверял пациентов, что четкое произношение термина поможет им раз и навсегда вылечиться.
В народе верят, что 12 ведьм слетаются на шабаш в пятницу 13-го, а последним появляется сам Сатана.
Прикольные и смешные картинки в пятницу 13
Собрали подборку анимационных картинок, которые можно отправить своим знакомым для поднятия настроения. Тем более, что повод для этого имеется - последний рабочий день недели.
Желаю удачного дня наперекор самой мистической дате!
Пусть любая пятница станет счастливой вместе с надежными и верными друзьями!
Нынче пятница 13-е. Не вставай с кровати и не выходи из дома. Мало ли что может приключиться))
Пусть ни черный ворон, ни черная кошка, ни непогода не помешают твоим планам на 13-е ноября!
Сегодня в жизни могут всякие случиться повороты,
Ты в день такой забудь о грандиозных планах,
Сиди тихонечко и жди субботы,
Не зря про этот день написано в романах!
Желаю поскорее отбросить все предрассудки,
Пусть пятница,13-е станет самыми счастливыми сутками!
Пусть в словосочетатнии "пятница, 13-е" главным останется лишь день недели.