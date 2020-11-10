"Глава" непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что Азербайджан занял часть территории НКР до подписания подписания соглашения о перемирии в регионе и завтра готов ознакомить армянских политиков с ситуацией на фронте.

Об этом во вторник, 10 ноября, информирует РИА "Новости".

"Мы потеряли Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, Гадрутский район в основном, части Мартунинского и Аскеранского районов, и самое главное, Шуши. Бои шли уже на подступах к Степанакерту, на расстоянии 2-3 километров. Если бы боевые действия продолжились в том же темпе, в течение дней мы потеряли бы весь Арцах", - заявил Арутюнян.

Он добавил, что завтра готов ознакомить парламентские и внепарламентские силы Армении со сложившейся в Карабахе ситуацией.

Напомним, вооруженные столкновения в регионе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале военных действий на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

9 ноября премьер-министр Армении Пашинян подписал заявление с Москвой и Баку о прекращении войны в Карабахе.

Между тем в Армении после этого начался Майдан: люди ворвались в здание правительства. Позже стало известно, что протестующие ворвались и в резиденцию премьер-министра. После погрома оттуда пропали вещи Пашиняна.