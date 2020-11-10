Супруга принца Гарри Меган Маркл может быть беременна во второй раз. Более того, появились слухи о ее размолвке с мужем, которая привела к тому, что она уехала от него в Мексику, чтобы пожить отдельно.

Об этом пишет мексиканский журнал Elle.

Так, сообщается, что Меган Маркл поругалась с принцем Гарри из-за выборов президента США. Якобы у Меган Маркл было "очень конкретное мнение относительно выборов", а Гарри продолжал все больше критиковать свою жизнь в Соединенных Штатах, что и стало причиной размолвки. После этого Меган села на частный самолет, чтобы некоторое время побыть в Мексике, спрятаться от папарацци и дать мужу время для размышлений.

По данным СМИ, Маркл находится на мексиканском курорте Лос-Кабос, а принц Гарри остался в Калифорнии. Также, по версии журналистов, друзья надеются, что за то время, что супруги проведут в разлуке, принц получит возможность заново оценить, был ли его отказ от статуса высокопоставленного члена королевской семьи хорошим решением.

Напомним, ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл будут праздновать Рождество отдельно от королевской семьи.

Кроме того, мы писали, что в разгар эпидемии Меган Маркл свозила принца Гарри на тайную экскурсию в свою школу.