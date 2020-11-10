Во вторник, 10 ноября, у здания Министерства иностранных дел России появилась надпись с напоминанием о сбитом в Сирии российском самолете Су-24 и вертолете Ми-24, который рухнул в ущелье у села Ерасх рядом с границей Азербайджан.

Соответствующее фото разместил паблик "Инцидент.Москва" на своей странице "ВКонтакте".

"СУ-24. МИ-24. Терпим...", - написали на плакате под зданием МИД.

Однако не уточняется, кто именно поставил эту табличку.

Напомним, 9 ноября около 18:30 российский вертолет рухнул рядом с границей Азербайджана. В Минобороны России заявили, что упавший в Армении российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы в Армении. Погибли два человека, один госпитализирован с травмами средней тяжести.

После чего в МИД России отреагировали на признание Баку вины за сбитый над Арменией вертолет вооруженных сил России. В ведомстве ответили, что заявление Азербайджана восприняли положительно.

Также сообщалось, что Баку готово выплатить компенсацию за сбитый вертолет.