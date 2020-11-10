Бывший народный депутат и экс-глава городской администрации Киева Владимир Бондаренко, который заявил в полицию об избиении врачом во время визита в частную клинику "Добробут", скрыл в соцсети свой пост, в котором он написал о случившемся.

Напомним, конфликт произошел в больнице, куда экс-нардеп пришел на перевязку после операции. Его возмутило, что медсестра общалась с врачом на русском языке и он потребовал, чтобы она говорила на украинском. По словам Бондаренко, он не захотел это терпеть и попытался уйти из кабинета, после чего медики начали его оскорблять и бить.

В свою очередь врач "Добробута" Вадим Елизаров заявил, что конфликт произошел на почве оскорбительной формы замечания, которое Бондаренко сделал медсестре, разговаривающей на русском во время приема. По словам врача, для него есть основные законы порядочности, а о том, законно ли разговаривать не на государственном языке на приеме у врача, он не знает.

Также мы сообщали, что в клинике "Добробут" ответили на обвинения экс-мэра Киева в избиении из-за языка и заявили, что готовы с ним судиться.