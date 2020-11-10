В украинской армии за сутки коронавирусом заразился 121 человек. Всего на сегодня,10 ноября, в Вооруженных силах Украины насчитывается 2 235 военнослужащих с Covid-19.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Командования Медсил ВСУ.

Уточняется, что из 121 нового пациента 22 человека находятся на лечении в учреждениях здравоохранения. Дома под наблюдением медиков лечатся 99 человек. Состояние больных, по данным медиков, оценивается как удовлетворительное, у большинства наблюдается легкое течение болезни.

За время пандемии выздоровели уже 4 812 человек, умерли - 19. Сейчас на изоляции находится 451 человек, у 128 из них срок изоляции завершается в ближайшие трое суток.

Напомним, по состоянию на утро 10 ноября число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 10 719 человек.

Также мы писали о том, что в Киеве коронавирусом за сутки заразились еще 747 человек.