В Беларуси до конца года профсоюзные организации должны быть созданы на каждом частном предприятии. Об этом, причем под угрозой ликвидации бизнеса, заявил президент Александр Лукашенко.

"Если только предприятия не создадут по требованиям людей профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы", - заявил Лукашенко.

Напомним, в воскресенье, 8 ноября, первый блок Белорусской АЭС, торжественно открытой президентом Александром Лукашенко два дня назад, перестал вырабатывать ток. Причиной назвали выход из строя трансформаторов напряжения.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко назвал президентские выборы в США "издевательством над демократией".

Также мы сообщали, что в Украине открыли онлайн-школу для белорусов, уехавших от Лукашенко, где учить будут на русском языке.