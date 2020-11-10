Главный руководитель подразделения Министерства юстиции США, которое расследует нарушения на президентских выборах, Ричард Пилджер подал в отставку.

Об этом со ссылкой на электронное письмо чиновника коллегам сообщает CNN во вторник, 10 ноября.

Так, Пилджер решил уйти после того, как глава Минюста Уильям Барр поручил подчиненным расследовать заявления штаба президента США Дональда Трампа о нарушениях в подсчете голосов до того, как штаты подведут итоги голосования. В документе Барра говорится, что утверждения о нарушениях заслуживают доверия. Он добавил, что если они подтвердятся, это может повлиять на исход выборов в отдельных штатах Америки.

В обращении к сотрудникам Пилджер заявил, что принял решение уйти с должности, ознакомившись с "новой практикой и ее последствиями".

Напомним, Дональд Трамп утверждает, что демократы "украли" у него победу, при подсчете голосов учитывались "незаконные" бюллетени, а наблюдатели от республиканцев не были допущены контролировать процедуру. Действующий глава государства пообещал доказать факты массовых фальсификаций на выборах в суде.

Между тем, американские СМИ объявили о победе соперника Трампа Джо Байдена на выборах. Позже и он сам объявил, что стал президентом США.