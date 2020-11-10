Президент Эстонии Керсти Кальюлайд самоизолировалась после контакта с человеком, у которого выявили коронавирусную инфекцию. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

По словам Кальюлайд, она встречалась с инфицированным Covid-19 в пятницу, 6 ноября. Тогда он еще не знал, что болен, а позже получил положительный тест.

"Я считаюсь близким контактом и поэтому нахожусь в самоизоляции до понедельника (16 ноября - Ред.) в соответствии с инструкциями департамента здоровья", - говорится в сообщении эстонского лидера.

По данным на 9 ноября, в Эстонии выявлено 6 376 случаев коронавируса, 76 человек скончались от болезни.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве коронавирусом за сутки заразились еще 747 человек, среди новых заболевших 8-месячный мальчик.

Также мы сообщали, что зараженный коронавирусом Зеленский назначил временных глав ОГА Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.