В среду, 11 ноября, три знака Зодиака смогут подняться по служебной лестнице или запустить перспективный бизнес: это инициативные Близнецы, компанейские Львы и энергичные Козероги. Остальным предстоит преодолевать значительные препятствия на пути к финансовой удаче.

Чтобы фортуна благоволила сегодня Близнецам, нужно проявить немного инициативности и не прятаться за спины партнеров. Действуйте независимо и будьте уверены в своих силах. Ваши старания непременно оценят по достоинству. Звезды открывают возможности для дальнейшего роста. Также есть вероятность интересной командировки и продвижения по карьерной лестнице.

Для Львов успешными сегодня окажутся совместные проекты. Вы легко можете стать уважаемым специалистом или реализовать себя в качестве эксперта-консультанта. Особенно полезно для вас принимать участие в публичных выступлениях и сотрудничать с прессой. Также у вас могут появиться надежные покровители, которые помогут вам выйти на новый уровень. Но не спешите им всецело доверять, иначе рискуете поплатиться карьерой.

Козерогов ждет привычная повседневная работа, которая может оказаться интенсивнее обычной. От темпа и объема выполненных сегодня задач будет зависеть ваше благосостояние. Совсем скоро вы вполне можете надеяться на повышение заработка, однако учитывайте, что работать придется за двоих, а то и троих. Потому что легкие деньги - это не ваш случай.

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