Во вторник, 10 ноября на улицы Баку вышли сотни граждан довольных подписанным соглашением о перемирии между Баку, Ереваном и Москвой.

Соответствующие фото публикует РИА "Новости" в своем Telegeram-канале.

На кадрах многие граждане Азербайджана стоят с государственными флагами. Некоторые вынесли чай и празднуют таким образом перемирие.

Также на улицах ездят машины, внутри которых маленькие дети одетые в военную форму и также держат в руках флаги.

Напомним, 9 ноября премьер-министр Армении Пашинян подписал заявление с Москвой и Баку о прекращении войны в Карабахе.

Между тем в Армении после этого начался Майдан: люди ворвались в здание правительства. Позже стало известно, что протестующие ворвались и в резиденцию премьер-министра. После погрома оттуда пропали вещи Пашиняна.