Появились фото, как жители Баку после победы празднуют соглашение о перемирии. Фото
Во вторник, 10 ноября на улицы Баку вышли сотни граждан довольных подписанным соглашением о перемирии между Баку, Ереваном и Москвой.
Соответствующие фото публикует РИА "Новости" в своем Telegeram-канале.
На кадрах многие граждане Азербайджана стоят с государственными флагами. Некоторые вынесли чай и празднуют таким образом перемирие.
Также на улицах ездят машины, внутри которых маленькие дети одетые в военную форму и также держат в руках флаги.
Напомним, 9 ноября премьер-министр Армении Пашинян подписал заявление с Москвой и Баку о прекращении войны в Карабахе.
Между тем в Армении после этого начался Майдан: люди ворвались в здание правительства. Позже стало известно, что протестующие ворвались и в резиденцию премьер-министра. После погрома оттуда пропали вещи Пашиняна.