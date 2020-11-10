Более 70% украинцев не доверяют НАБУ. Фото: НАБУ

Уровень недоверия украинцев к антикоррупционным органам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Национальное агентство по вопроса предотвращения коррупции (НАПК), выше, чем к Конституционному суду Украины, за роспуск которого выступает президент Владимир Зеленский.

Об этом гласят данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Так, недоверие чаще высказывается:

  • Государственному аппарату (чиновникам) (не доверяют им 79% опрошенных);

  • СМИ России (79%);

  • Верховной Раде Украины (76%);

  • судам (судебной системе в целом) (75%);

  • Правительству Украины (75%);

  • Политическим партиям (73%);

  • Коммерческим банкам (73%);

  • Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (72,5%);

  • Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (71%);

  • Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) (70%);

  • Высшему антикоррупционному суду (ВАКС) (70%);

  • Прокуратуре (70%);

  • Конституционному суду Украины (65%);

  • Национальному банку Украины (64%);

  • Местным судам (63%);

  • Верховному суду (63%);

  • Президенту Украины (60%);

  • Профсоюзам (54%);

  • Национальной полиции (53%);

  • Службе безопасности Украины (СБУ) (51%).

Всего исследователи опросили 2 020 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

70% украинцев не доверяют антикоррупционным органам - центр Разумкова. Скриншот: Разумков

Напомним, после того как Конституционный суд Украины отменил ответственность за декларирование недостоверной информации и лишил НАПК части полномочий. Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение.

В свою очередь Венецианская комиссия выступила против нарушения Конституции при решении проблемы с Конституционным судом Украины.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.