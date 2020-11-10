Украинцы доверяют антикоррупционным органам меньше, чем Конституционному суду - опрос
Уровень недоверия украинцев к антикоррупционным органам, таким как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Национальное агентство по вопроса предотвращения коррупции (НАПК), выше, чем к Конституционному суду Украины, за роспуск которого выступает президент Владимир Зеленский.
Об этом гласят данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.
Так, недоверие чаще высказывается:
- Государственному аппарату (чиновникам) (не доверяют им 79% опрошенных);
- СМИ России (79%);
- Верховной Раде Украины (76%);
- судам (судебной системе в целом) (75%);
- Правительству Украины (75%);
- Политическим партиям (73%);
- Коммерческим банкам (73%);
- Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (72,5%);
- Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (71%);
- Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) (70%);
- Высшему антикоррупционному суду (ВАКС) (70%);
- Прокуратуре (70%);
- Конституционному суду Украины (65%);
- Национальному банку Украины (64%);
- Местным судам (63%);
- Верховному суду (63%);
- Президенту Украины (60%);
- Профсоюзам (54%);
- Национальной полиции (53%);
- Службе безопасности Украины (СБУ) (51%).
Всего исследователи опросили 2 020 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, после того как Конституционный суд Украины отменил ответственность за декларирование недостоверной информации и лишил НАПК части полномочий. Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение.
В свою очередь Венецианская комиссия выступила против нарушения Конституции при решении проблемы с Конституционным судом Украины.