На Днепропетровщине в городе Першотравенск неизвестные расстреляли четверых парней, которые отдыхали в ресторане. Инцидент произошел в ночь на 7 ноября. Стрелков не смутило то, что в ресторане присутствовали другие люди и работали камеры наблюдения.

Об этом пишет "Днепр Оперативный" со ссылкой на Павлоградское отделение ГУ НП.

Уточняется, что после стрельбы нападавшие скрылись с места инцидента. Пострадавшие получили серьезные ранения. Один из них пребывает в коме.

Причины конфликта выясняются. Известно, что в Павлоградском отделении полиции по данному факту открыли два уголовных производства. Правоохранители установили личности нападавших, их разыскивают. В некоторых источниках сообщают, что злоумышленников уже поймали в Днепре, однако официальной информации нет. Все детали случившегося выясняются.

Родственники и друзья постят в соцсетях фото троих раненых с описанием травм и собирают деньги на лечение.

Ранее "Страна" писала о том, что на границе с Венгрией обнаружили застреленного пограничника.

Также мы сообщали, что уиевлянин в метро набросился с ножом на полицейского из-за требования надеть маску, его задержали со стрельбой.