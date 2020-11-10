Во вторник, 10 ноября, первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как себя чувствует ее супруг Владимир Зеленский, который 10 ноября сообщил об инфицировании коронавирусом.

Об этом она сообщила в ходе Международного форума культурной дипломатии.

"Возможно, это интересует многих. Все хорошо, он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать", - сказала Зеленская.

По ее словам, она также вынуждена придерживаться правил и соблюдать самоизоляцию, поэтому она не может присутствовать на форуме лично, а только онлайн.

Напомним, первая леди Елена Зеленская летом уже переболела коронавирусом.

Также мы писали о том, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель 10 ноября уже рассказала, что заразившийся Сovid-19 Зеленский чувствует себя хорошо.