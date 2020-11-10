Эксперт американской организации "Атлантический совет" Андерс Аслунд опубликовал прогноз - какой будет политика Джо Байдена в отношении Евросоюза.

Аслунд известен в Украине как западный экономист из тусовки "соросят", еще недавно работавший членом наблюдательного совета "Укрзализныци", но уволившийся оттуда по причине низкой зарплаты.

Теперь он трудится на ниве экспертной аналитики во влиятельной американской организации из орбиты Демократической партии США.

По мнению Аслунда, который написал колонку для издания The Hill, Байден в Евросоюзе будет действовать по следующим направлениям:

1. Снова займется интеграцией в рамках НАТО. Но, как и Обама, будет требовать у ЕС довести расходы на оборону до 2% ВВП. Трамп, напомним, требовал 4%. Также США начнут помогать Европе в турецком вопросе и развернут "непокорную" Анкару лицом к Евросоюзу.

2. США больше не будут поддерживать разделение ЕС, как делал Трамп с Брекситом. Также американцы помогут заключить "справедливое" торговое соглашение между Британией и Евросоюзом. И проведут отложенную при Трампе встречу G7.

3. Прекратится поддержка "популистских" правительств Венгрии и Польши, которым благоволил Трамп. "Тогда ЕС сможет убедить сначала Польшу, а затем Венгрию вернуться к верховенству закона и реальной демократии", - пишет Аслунд.

4. Администрация Байдена "реструктурирует" санкции против России и восстановит сотрудничество по санкционной политике с Евросоюзом.

5. Байден перезаключит с Россией договора о контроле над вооружениями - как стратегическими, так и ракетами малой и средней дальности. Также возродится договор по "открытому небу" о взаимных проверках.

6. Новый президент США разблокирует поддержку Украины в ее борьбе с коррупцией.

7. Байден примет закон о "темных деньгах", который обяжет все компании, работающие в США, называть своих конечных бенефициаров. Это, считает Аслунд, также будет частью борьбы с "гибридной российской агрессией".

8. США вернутся в Парижское соглашение по климату, в ядерную сделку с Ираном и сотрудничеству с Евросоюзом в рамках ВОЗ.

9. Будет возрождена идея американо-европейского соглашения о свободной торговле. Будут сняты защитные тарифы на импорт европейской стали и алюминия. И возобновится работа в рамках ВТО.