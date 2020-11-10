Российский оппозиционер Алексей Навальный, который идет на поправку после отравления "Новичком", выиграл иск в Европейском суде по правам человека против РФ по делу о его задержании во время протестов на Болотной площади 6 мая 2012 года. Политик получит 8 500 евро компенсации.

Текст соответствующего решения опубликован на сайте ЕСПЧ.

Так, суд постановил, что при задержании Навального и другого оппозиционера Вадима Гунько в Москве накануне инаугурации президента России Владимира Путина были нарушены права истцов на свободу и неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции по правам человека), права на свободу собрания (статья 11), а также права на независимое судебное разбирательство (статья 6). Права Навального, по мнению судебной коллегии, также были нарушены по статье 3, которая запрещает пытки или унизительное обращение или наказание.

6 мая 2012 года Навальный и Гунько после задержания провели ночь в полиции, а затем были привлечены к административной ответственности. Лидер российской оппозиции также заявлял, что полицейский применил к нему силу при задержании.

Навальному и Гунько суд назначил 8 500 евро (284 000 грн) и 7 500 евро (250 000 грн) компенсации соответственно.

Напомним, что Алексей Навальный был отравлен 20 августа 2020 года. Ему стало плохо в самолете, по пути из Омска в Москву. Несколько европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". В России это отрицают и говорят о провокации.

Также сообщалось, что Навальный рассказал в интервью детали своего отравления. Он уверен, что за его отравлением стоит Кремль и считает это доказанным. Сейчас оппозиционер лечится в Германии. По его словам, немецкие врачи пока не могут прогнозировать, когда он восстановится полностью.