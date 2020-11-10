Словом 2020 года по версии словаря английского языка Collins Dictionary стал "локдаун" (lockdown), частотность употребления которого в условиях пандемии за год возросла в 62,5 раз.

Об этом сообщается на сайте словаря.

"Локдаун", по данным Collins Dictionary, определяется как "введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным пространствам". В 2019 году, по данным лексикографов, частотность употребления этого слова в 2019 году составляла 4 000, а в 2020-м - 250 000.

В словаре указано, что "лязгающие" и тяжелые слоги этого слова обозначают состояние, которое стало самым пугающим в уходящем году. Состояние локдауна они сравнивают с национальным застоем, когда приостановлено почти все, в чем заключается нормальная общественная жизнь. Эксперты также напоминают, что "локдаун" происходит из тюремного лексикона: так называлась ситуация, когда заключенным запрещали выходить из камер из-за неких чрезвычайных событий.

Кроме "локдауна" в топ-10 слов года попали "отпуск без выплаты зарплаты" ("furlough"), "сотрудник, чье присутствие необходимо на работе" ("key worker"), "самоизоляция", "социальное дистанцирование" и "коронавирус".

Из не связанных с пандемией слов в десятку вошли "Megxit" (слово, созвучное с Brexit, которое обозначает выход принца Гарри и его жены Меган из королевской семьи), "BLM" (название антирасистского движения Black Lives Matter), "TikToker" (пользователь платформы TikTok) и "mukbang" ("мокпан", трансляция, в ходе которой видеоблогер объедается, общаясь с аудиторией).

Напомним, издатели толковых словарей английского языка в Harper Collins назвали словосочетанием 2019 года фразу "климатическая забастовка" (сlimate strike).

Также мы писали о том, что словом 2018 года по версии Collins Dictionary стало "single-use", что в переводе означает "одноразовый".