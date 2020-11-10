В Бразилии умер доброволец на финальном этапе исследования китайской вакцины от коронавируса Coronavac. Из-за этого там приостановили испытание лекарства от Covid-19.

Об этом со ссылкой на Агентство здравоохранения Бразилии сообщает Bloomberg во вторник, 10 ноября.

"Тестирование вакцины Sinovac Biotech Ltd под названием Coronavac было остановлено в Бразилии после трагедии, произошедшей еще 29 октября", - говорится в сообщении.

При этом больше не уточняются дополнительные подробности о том, что произошло.

В то же время, Институт Butantan в Сан-Паулу, который сотрудничал с китайской компанией Sinovac для производства вакцины на местном уровне, указал в своем заявлении, что он удивлен этим решением и изучает детали того, что произошло. Директор Димас Ковас добавил, что один доброволец в ходе испытания умер, но его смерть не связана с вакциной.

Как сообщается, Sinovac уверена в безопасности своей вакцины. В компании добавили, что глава института Butantan уверен, что событие, вызвавшее приостановку испытания, не связано с вакциной.

Напомним, ранее американская компания Johnson & Johnson, которая тоже начала работы по производству вакцины против коронавируса была вынуждена приостановить ее испытания из-за заболевшего добровольца.

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