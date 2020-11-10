Пребывание турецких миротворцев в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе не предусмотрено соглашением Еревана, Баку и Москвы, подписанным в понедельник, 9 ноября.

Об этом в комментарии РИА Новости сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Я могу это прокомментировать следующим образом: об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано", - сообщил Песков.

Он добавил, что в соглашении шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга.

"Это в Азербайджане, и это является предметом отдельной договоренности. Это не Карабах", - добавил представитель президента России.

Напомним, вооруженные столкновения в регионе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале военных действий на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В понедельник, 9 ноября, азербайджанская сторона сбила российский самолет Ми-24 на своей территории. Власти республики принесли свои извинения в связи с инцидентом и заявили о возможности выплаты компенсации за сбитый летательный аппарат.

В тот же день стало известно, что Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о перемирии. "Страна" разбиралась, что изменит этот документ в карабахском конфликте.