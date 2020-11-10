Во вторник, 10 ноября, в знак протеста против подписанного соглашения о перемирии между Баку, Ереваном и Москвой, секретарь Совбеза непризнанной республики Нагорного Карабаха Самвел Бабаян заявил, что уходит в отставку.

Об этом сообщает РИА "Новости".

А в самом Ереване в эти минуты около сотни митингующих собрались у здания парламента Армении, недовольные перемирием в Нагорном Карабахе. Из-за этого сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) выставили кордон у входа.

Напомним, 9 ноября премьер-министр Армении Пашинян подписал заявление с Москвой и Баку о прекращении войны в Карабахе.

После этого в Ереване начался Майдан: люди ворвались в здание правительства. Позже стало известно, что протестующие ворвались и в резиденцию премьер-министра. После погрома оттуда пропали вещи Пашиняна.

Также мы писали о том, что оппозиция Армении потребовала отмены перемирия в Карабахе и отставки премьера Пашиняна.