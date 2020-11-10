На сайте российской государственной корпорация по космической деятельности "Роскосмос" появился раздел с песнями ее гендиректора Дмитрия Рогозина.

Так, в разделе "Песни о космосе" есть такие композиции, слова к которым написал Рогозин, как "Над Россией", "Рвем небо мы в клочья", "Танцы в небе". Также там есть песни супруги гендиректора корпорации и других авторов.

В "Роскосмосе" обещают, что раздел с песнями будет постепенно дополняться и новыми музыкальными композициями, в том числе и от других авторов и исполнителей.

Напомним, недавно корпорация "Роскосмос" объявила о разработке космического ядерного грузовика.

Также "Страна" пиала о том, как в "Роскосмосе" назвали создателя Starlink Илона Маска "подрядчиком Пентагона" после его успешных запусков.