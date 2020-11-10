В ночь со среды 11 ноября на четверг, популярная американская лотерея разыграет огромный по сегодняшним меркам джекпот, 158 миллионов долларов. Приобрести официальные билеты лотереи США можно из Украины.

Джекпот лотереи Powerball вырос с 20 миллионов до 158 миллионов долларов. По мере роста суммы джекпота в США разрастается и лотерейная лихорадка: билеты по цене два доллара скупаются в огромных количествах.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Однако, если отправиться в США из Украины, чтобы приобрести лотерейные билеты сегодня не вариант, это не повод не участвовать в грандиозных лотерейных тиражах, которые предлагает Америка.

Действительны ли лотерейные билеты Powerball, купленные в Украине?

В соответствии с правилами Powerball, лотерейный билет должен быть приобретен в Соединенных Штатах, и не покидать территорию страны. Сайт theLotter имеет представителей в США, которые покупают официальные билеты от имени клиентов с выбранными ими номерами. Затем билеты сканируются и загружаются в учетную запись клиента на сайте. Эта скан-копия служит подтверждением того, что билет является собственностью игрока. Физическая копия билета хранится в сейфе в США. Таким образом, все требования организаторов оказываются выполнены, и лотерейный билет является действительным!

Что надо сделать, чтобы побороться за джекпот в $158 млн из Украины?

Процесс покупки билета очень прост, и занимает считанные минуты:

Создайте учетную запись на сайте theLotter. Выберите лотерею Powerball из 45 доступных на сайте лотерей. Отметьте на форме ваши любимые номера, или доверьтесь фортуне, нажав на кнопку "Авто-выбор". Выберите количество полей, которые вы хотите заполнить, или увеличьте свои шансы на выигрыш с систематической формой или вступив в синдикат. Подтвердите покупку билета.

Вот и все! Все что вам нужно сделать после этого, это дождаться результатов!

theLotter появился на рынке чуть менее 20 лет назад. За это время игроки сайта выиграли почти $100 млн в лотерейных призах. Рекордсменкой сайта является панамская пенсионерка Аура Д., выигравшая $30 млн в Лото Флориды. Фортуна улыбалась и участникам Mega Millions – игроки сайта неоднократно выигрывали второй приз лотереи, который гарантирует $1 млн. Последней это удалось сделать украинке Наталии в 2017 году.

Не теряйте время! Джекпот Powerball может быть сорван в любой момент! Посетите theLotter.com, чтобы принять участие в тираже!