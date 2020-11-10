В Галицкий национальный парк на Прикарпатье передали трех бизонов. Семья животных из двух родителей и их малыша приехали с Долинщины Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсом Украины.

"В Галицком национальном парке пополнение: в нем появились самые большие млекопитающие Америки - бизоны", - сообщили в агентстве.

Родителей и малыша-бизончика передали в Центр реабилитации диких животных, где для них разработали специальный рацион.

"Бизоны приехали с Долинщины. Переезд животные перенесли нормально, чувствуют себя хорошо и уже обживают новую территорию. Ученые Галицкого НПП провели первичное обследование животных и приняли их на реабилитацию", - рассказала директор парка Олег Гайдук.

По его словам, для бизонов обустроили достаточно просторный вольер, где некоторое время животные будут находиться на карантине. В будущем для них планируют обустроить экспозиционный вольер значительно больших размеров.

По данным Гослесагенства, американские бизоны живут большими стадами. Это единственные представители семейства полорогих в Северной Америке. Длина тела животного до 3 метра, высота в холке до 2 метра, вес до 1 тонны.

В Аскании-Новой бизоны появились во времена ее основателя бароном Фальц-Фейном в рамках программы по спасению этого вида животных. Американские бизоны хорошо прижились на юге Украины и активно размножаются. Сейчас они есть во Львовской области, а теперь поселились и в Ивано-Франковской.

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