Во вторник, 10 ноября, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что их политсила выиграла местные выборы по количеству мандатов.

Об этом Корниенко заявил в ходе пресс-конференции в КВЦ "Парковый", передает корреспондент "Старны".

Так, Корниенко считает, что выборы прошли на достаточно высоком уровне, хоть и были заминки с подсчетами.

Согласно данным, обнародованным на пресс-конференции, 6 093 кандидата от "Слуги народа" прошли в местные советы, 223 - стали их главами.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что никаких оснований для перевыборов той же Рады нет и монобольшинство работает.

"Нет ни юридических, ни конституционных оснований. Монобольшинство есть, решения принимаются и правительство работает. Наша партийная позиция: никаких оснований для роспуска парламента нет", - заявил Давид Арахамия.

Отметим, что по данным ЦИК, у "Слуги народа" по итогам местных выборов не 6 093, а 4 239 депутатов, однако это еще не окончательные данные.

Напомним, по данным ЦИК, на довыборах в Раду, которые также проходили 25 октября, слуга народа Гунько выиграл у радикала Ляшко.

Также мы писали о том, как "слуги народа" отреагировали на результаты местных выборов.