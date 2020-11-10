В Одессе второй тур выборов мэра города состоится 15 ноября. В нем примут участие два претендента - действующий градоначальник Геннадий Труханов и кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик.

Экс-кандидат на пост мэра Сергей Кивалов призвал одесситов проголосовать во втором туре выборов мэра именно за Николая Скорика.

"Я призываю всех наших сторонников поддержать кандидата в мэры Николая Скорика, с которым мы едины в том, что нужно положить конец тотальной застройке исторического центра и побережья, деградации городского хозяйства, медицины и социальных институтов", - заявил Сергей Кивалов, как передает пресс-служба политсилы.

Политик напомнил, что Николай Скорик родился в Одессе и хорошо знает проблемы и особенности города.

"Он имеет большой опыт управленческой работы, был председателем Одесского областного совета и губернатором Одесской области. Являясь народным депутатом Украины, имеет мощную политическую поддержку. И я уверен: он будет хорошим мэром Одессы", - резюмировал Сергей Кивалов.

Напомним, ранее Николая Скорика призвали поддержать известный одесский политик Дмитрий Голубов и экс-кандидат в мэры Евгений Червоненко.

Так же "Страна" в материале "Битва за Одессу" выяснила, каким будет второй тур выборов мэра города и кто в нем победит.