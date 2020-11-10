В Минздраве неправильно подсчитали число новых случаев коронавируса, зафиксированных в течение минувших суток. За последние 24 часа в стране Covid-19 подтвердился не у 10 842, а у 10 179 человек.

Обновленные данные Минздрав обнародовал в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Таким образом, 10 ноября в Украине не зафиксирован антирекорд по суточному приросту пациентов с коронавирусом: 7 ноября сообщалось о 10 746 новых случаях Covid-19, что больше сегодняшнего показателя. Впрочем, число новых пациентов 10 ноября лишь второй раз за все время пандемии превышает отметку в 10 000 человек.

Напомним, в Украине больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, заполнены более чем на 70% уже в восьми областях.

Также мы писали о том, что в Украине планируют ввести карантин выходного дня.