Суд города Ровно избрал меру пресечения двум подозреваемым - полицейскому и священнослужителю, которые пытались продать должность начальника отдела полиции за 100 тысяч долларов. Они 60 суток проведут под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

"Избрана мера пресечения майору полиции и священнику, которых подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах группой лиц (ч. 4 ст. 190 УК Украины). По решению суда ближайшие 60 суток, до 6 января 2021 года подозреваемые проведут под стражей. Кроме того, суд отстранил полицейского от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводят следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницкий.

По данным прокуратуры, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, мужчины были задержаны 6 ноября во время получения 25 тысяч долларов США аванса от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно за назначение его на должность руководителя одного из межрайотделов полиции области. Эту должность злоумышленники оценили в 100 тысяч долларов США.

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