В понедельник, 9 ноября, на Закарпатье, в районе украинско-венгерской границы, от огнестрельного ранения погиб пограничник.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Погибший - 23-летний пограничник отдела погранслужбы "Соломоново" Чопского отряда, он проходил на границе срочную службу, попал в отряд в начале ноября после завершения курса обучения.

О происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинско-венгерской границы в составе пограничного наряда. Он услышал выстрел, после чего обнаружил своего коллегу, который нес службу со штатным оружием, с огнестрельным ранением.

На данный момент устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащего.

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