Проблемы с армией и мобилизацией. Пашинян объяснил, почему подписал мирное соглашение по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение о прекращении войны в Карабахе по настоянию военных, так как ресурсы армии были исчерпаны.
Об этом он сообщил в видеообращении, обнародованном в Facebook.
"Армия говорила, что мы должны остановиться, потому что у нас есть определенные проблемы, перспектива решения которых не ясна, и ресурс исчерпан", - сказал Пашинян.
По его словам, существовали проблемы с мобилизацией, и в целом Армения не была готовы к ведению боевых действий.
Напомним, ранее в Нагорном Карабахе также заявили, что проиграли бы войну, если бы не соглашение о перемирии.
Впрочем, Майдан в Ереване выдвинул парламенту ультиматум с требованием отменить перемирие в Карабахе.
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