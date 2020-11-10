Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение о прекращении войны в Карабахе по настоянию военных, так как ресурсы армии были исчерпаны.

Об этом он сообщил в видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Армия говорила, что мы должны остановиться, потому что у нас есть определенные проблемы, перспектива решения которых не ясна, и ресурс исчерпан", - сказал Пашинян.

По его словам, существовали проблемы с мобилизацией, и в целом Армения не была готовы к ведению боевых действий.

Напомним, ранее в Нагорном Карабахе также заявили, что проиграли бы войну, если бы не соглашение о перемирии.

Впрочем, Майдан в Ереване выдвинул парламенту ультиматум с требованием отменить перемирие в Карабахе.