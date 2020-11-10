Утром во вторник, 10 ноября, в Ереване протестующие выдвинули ряд требований к депутатам правящей фракции. Они хотят, чтобы народные избранники пришли в парламент до полудня (10:00 по Киеву) и начали процесс выхода из мирных соглашений по Карабаху.

Об этом сообщает РИА Новости.

Если депутаты в обозначенный срок не начнут процесс выхода из ночных соглашений по Нагорному Карабаху, протестующие грозят найти и призвать их к ответственности.

Отмечается, что они уже освободили занятый накануне зал заседаний армянского парламента и ждут депутатов в коридорах.

Напомним, 9 ноября премьер Армении Пашинян подписал заявление с Москвой и Баку о прекращении войны в Карабахе.

После этого в Ереване начался Майдан из-за Карабаха: люди ворвались в здание правительства и в резиденцию Пашиняна.