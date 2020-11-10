После заключения между Баку и Ереваном перемирия в Нагорном Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев публично унизил и высмеял премьера Армении Никола Пашиняна.

Это Алиев сделал в ходе своего видеообращения.

"Ну что, Пашинян, где твой статус?" - сказал Алиев, смеясь и стуча по столу.

Он заявил, что в заключенном мирном соглашении нет нормы о статусе Нагорного Карабаха.

"В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян, где твой статус? К черту отправился твой статус. Пока я президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана", - сказал Алиев.

Напомним, 9 ноября Пашинян подписал заявление с Москвой и Баку о прекращении войны в Карабахе.

Также мы писали о том, что в Карабахе признали, что проиграли бы войну, если бы не соглашение о перемирии.