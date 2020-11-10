Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, как чувствует себя заразившийся коронавирусом глава государства. По ее словам, у него есть небольшая температура, а другие симптомы отcутствуют.

Об этом пресс-секретарь украинского лидера рассказала в комментарии "BBC News Украина".

Она сказала, что у президента присутствует небольшая температура, каких-то других серьезных симптомов пока нет. Она добавила, что он чувствует себя хорошо.

Мендель пояснила, что Зеленский будет находиться дома. Там, по ее словам, есть отдельное помещение, где он и будет работать. Пресс-секретарь президента добавила, что он активно употребляет витамины и находится под наблюдением врачей.

Также Мендель рассказала, что почти все работники Офиса президента сдали тесты на Covid-19.

"Почти все работники Офиса сдавали тесты - результат пока знают не все, кое-кто еще его ждет. Я лично не сдавала, потому что я сделала это в субботу, и он был отрицательный. Поэтому следующий я буду сдавать уже на исходе этой недели", - сказала она.

По ее словам, сейчас всем работникам меряют температуру, все сдают тесты на коронавирус и придерживаются при этом основных правил - пользуются дезинфекторами, носят маски, перчатки. Также пресс-секретарь президента рассказала, что многие люди работают дистанционно.

Напомним, Зеленский сообщил, что заболел Covid-19 вчера, 9 ноября. В Офисе президента рассказали, что глава государства чувствует себя нормально, и продолжает работать дистанционно. Однако у него поднялась температура до 37,5 градусов.

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