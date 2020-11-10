Минздрав опубликовал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 10 ноября
В Украине, где 10 ноября число зараженных Covid-19 за сутки увеличилось на 10 842, коронавирус выявили у 410 детей и 445 медиков. Больше всего новых пациентов зафиксировали в столице, Житомирской, Киевской и Одесской областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Сообщается, что из общего числа 479 197 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 8 756 оказались летальными (+191 за сутки). 214 657 человек выздоровели (+5 514).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 10 ноября:
Киев - 45667 (+747)
Винницкая область - 12765 (+190)
Волынская область - 16821 (+385)
Днепропетровская область - 18324 (+359)
Донецкая область - 14578 (+388)
Житомирская область - 19616 (+646)
Закарпатская область - 17620 (+428)
Запорожская область - 14693 (+588)
Ивано-Франковская область - 25054 (+560)
Киевская область - 21038 (+628)
Кировоградская область - 3204 (+62)
Луганская область - 4643 (+204)
Львовская область - 34304 (+550)
Николаевская область - 10787 (+228)
Одесская область - 29336 (+608)
Полтавская область - 12723 (+519)
Ровенская область - 22622 (+482)
Сумская область - 15297 (+434)
Тернопольская область - 22389 (+173)
Харьковская область - 44466 (+536)
Херсонская область - 5833 (+275)
Хмельницкая область - 20328 (+489)
Черкасская область - 10919 (+196)
Черновицкая область - 25835 (+424)
Черниговская область - 10335 (+171)
Напомним, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине хотят ввести карантин выходного дня. "Страна" писала о том, что будет работать и кому будет запрещено покидать дом.
Также мы писали о том, что 9 ноября стало известно, что Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Также Covid-19 подтвердился у главы его офиса Андрея Ермака.