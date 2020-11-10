В Украине, где 10 ноября число зараженных Covid-19 за сутки увеличилось на 10 842, коронавирус выявили у 410 детей и 445 медиков. Больше всего новых пациентов зафиксировали в столице, Житомирской, Киевской и Одесской областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Сообщается, что из общего числа 479 197 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 8 756 оказались летальными (+191 за сутки). 214 657 человек выздоровели (+5 514).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 10 ноября:

Киев - 45667 (+747)

Винницкая область - 12765 (+190)

Волынская область - 16821 (+385)

Днепропетровская область - 18324 (+359)

Донецкая область - 14578 (+388)

Житомирская область - 19616 (+646)

Закарпатская область - 17620 (+428)

Запорожская область - 14693 (+588)

Ивано-Франковская область - 25054 (+560)

Киевская область - 21038 (+628)

Кировоградская область - 3204 (+62)

Луганская область - 4643 (+204)

Львовская область - 34304 (+550)

Николаевская область - 10787 (+228)

Одесская область - 29336 (+608)

Полтавская область - 12723 (+519)

Ровенская область - 22622 (+482)

Сумская область - 15297 (+434)

Тернопольская область - 22389 (+173)

Харьковская область - 44466 (+536)

Херсонская область - 5833 (+275)

Хмельницкая область - 20328 (+489)

Черкасская область - 10919 (+196)

Черновицкая область - 25835 (+424)

Черниговская область - 10335 (+171)

Напомним, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине хотят ввести карантин выходного дня. "Страна" писала о том, что будет работать и кому будет запрещено покидать дом.

Также мы писали о том, что 9 ноября стало известно, что Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Также Covid-19 подтвердился у главы его офиса Андрея Ермака.