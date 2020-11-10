Глава непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что если бы боевые действия в регионе продолжились в таком же темпе, что и в последние несколько дней, они не смогли бы удержать контроль ни над одним населенным пунктом.

Об этом со ссылкой на Арутюняна сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

"Мы потеряли Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, Гадрутский район в основном, части Мартунинского и Аскеранского районов, и самое главное, Шуши. Бои шли уже на подступах к Степанакерту, на расстоянии 2-3 километров... Если бы боевые действия продолжились в том же темпе, в течение дней мы потеряли бы весь Арцах (армянское название Карабаха - Ред.)", - заявил Арутюнан.

Напомним, 9 ноября премьер Армении Никол Пашинян подписал заявление с Москвой и Баку о прекращении войны в Карабахе.

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