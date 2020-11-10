Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после того как ночью в его резиденцию ворвались люди, недовольные перемирием в Нагорном Карабахе, оттуда пропали его вещи.

Об этом он 10 ноября написал в Facebook.

"В резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы. Все это, конечно, "во имя родины", - сообщил Пашинян.

Напомним, 9 ноября Пашинян подписал заявление с Москвой и Баку о прекращении войны в Карабахе.

После этого в Ереване начался Майдан из-за Карабаха: люди ворвались в здание правительства и поехали к резиденции Пашиняна.

Также мы писали о том, что оппозиция Армении потребовала отмены перемирия в Карабахе и отставки премьера Пашиняна.