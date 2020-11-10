По состоянию на утро вторника, 10 ноября, в Украине подтвердились 10 842 новых случая заражения коронавирусом. И это новый печальный рекорд. Предыдущий был отмечен 7 ноября, когда было выявлено 10 746 зараженных.

Напомним, что вчера, 9 ноября, в стране было отмечено 8 687 случаев заражения.

О новых заболевших сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Так, общее число заболевших достигло отметки в 479 197 человек. Выздоровели за последние 24 часа 5 514 пациентов. Умерли за сутки 191 человек.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (747 человек), Одесской (608), Запорожской области (588) и Житомирской области (646).

Напомним, что зараженный коронавирусом Зеленский назначил временных глав ОГА Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

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