Утром, 10 ноября, после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня, Россия начала переброску в Нагорный Карабах своего миротворческого контингента.

С аэродрома "Ульяновск-Восточный" в Карабах вылетели уже шесть самолетов Ил-76 с российскими военными, спецавтомобилями и бронетранспортерами.

Об этом сообщили в Минобороны России, как передает "Интерфакс".

Всего в регион перебросят 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В Степанакерте будет развернуто командование этим контингентом. В основе миротворческих сил будут подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Ранее российское военное ведомство объявило, что развертывание миротворцев в Карабахе начнется с 06.00 10 ноября одновременно с выводом оттуда армянских войск.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ереване толпа жестоко избила спикера парламента после подписания соглашения о перемирии с Азербайджаном.