В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах и республиканцы продолжают обвинять демократов в нечестной игре и фальсификациях.

Показательный случай произошел вчера, 8 ноября, когда телеканал Fox News прервал трансляцию пресс-конференции предвыборного штаба президента Дональда Трампа, во время которой пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани обвинила демократов в "поощрении" мошенничества и незаконного голосования.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Выборы не закончены и мы только начали процесс точного и честного подсчета голосов. Демократы выступают против законов об удостоверении личности избирателей, а также препятствуют наблюдателям следить за подсчетом бюллетеней", - сказала Кейли Макинани.

"Она заявляет, что другая сторона приветствует мошенничество и приветствует незаконное голосование. Если у нее нет больше деталей, чтобы подтвердить это, я не могу в хорошем настроении продолжать показывать вам это", - сказал ведущий Fox News в эфире, после чего трансляция пресс-конференции прервалась.

Добавим, что канал Fox News считается прореспубликанским. Обычно канал Fox News непрерывно показывает все пресс-конференции и митинги Трампа независимо от заявлений.

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