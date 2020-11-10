Владимир Мартыненко, советник главы МВД Арсена Авакова публично заявил, что государство не намерено выполнять новые требования владельцев "евроблях".

По его мнению за последние два года государство максимально пошло навстречу владельцам автомобилей на еврономерах, однако больше никаких уступок им не будет.

Об этом Владимир Мартыненко рассказал в эфире телеканала "Дом".

Видео: Телеканал ДОМ

"Давайте говорить открыто и честно: эти транспортные средства были завезены, когда у нас волонтеры начали поставлять машины с европейской регистрацией для наших защитников на передовую. И воспользовались этим нормативным пробелом многие из тех, кто не захотел выполнять закон и растаможивать свои транспортные средства", - отметил Мартыненко.

По его словам, таких нарушителей закона стало довольно много, они сформировались в политические или социальные группы. Правительство и парламент обеспечили им и льготный период перерегистрации, и отсрочили штрафы, уточнил представитель МВД.

"Но если абсолютно все их требования выполнить, то завтра-послезавтра появятся новые", - добавил Мартыненко.

"У нас в стране есть закон - этот закон нужно выполнять. У нас есть Таможенный кодекс, по которому на растаможивание транспортного средства дается 10 дней. Эти люди уже пошли на нарушение законодательства. Сейчас у нас действует запрет выезжать на этих транспортных средствах на дорогу, и пока полиция смотрит на них лояльно. Я сторонник того, что закон должен действовать", - уточнил советник Авакова.

Ранее "Страна" сообщала, что у Кабмина полиция заблокировала евробляхеров, которые перекрыли улицу Грушевского.