В Ереване всю ночь шли массовые беспорядки после того, как стало известно о подписании перемирия по Нагорному Карабаху. Возмущенная толпа захватила парламент и жестоко избила его спикера.

В то же время оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента Армении и отменить решение по перемирию. Также оппозиция намерена отправить в отставку премьера Никола Пашиняна.

"Мы пытаемся созвать внеочередное заседание парламента, но количество оппозиционных депутатов для этого недостаточно. Необходимо участие также как минимум 25 депутатов из правящей фракции. Для этого они должны быть уверены в своей безопасности, чтобы прийти в парламент", - сказала депутат оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян, как передает "Интерфакс-Украина".

Наира Зограбян призвала всех людей, собравшихся в здании парламента покинуть его.

"Мы обсуждаем с юристами, насколько парламент уполномочен аннулировать это соглашение, или решение, или заявление по Карабаху. В повестке дня находится и вопрос отставки премьера Никола Пашиняна", - отметила Зограбян.

Ранее "Страна" сообщала, что в Армении сообщили о сбитом российском вертолете. Погибли два человека.