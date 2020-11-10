После подписания перемирия по Нагорному Карабаху между Арменией и Азербайджаном в Ереване вспыхнули масштабные беспорядки. Тысячи протестующих захватили здание парламента, а спикер Арарат Мирзоян был жестоко избит возмущенной толпой и сейчас находится в больнице.

Об этом передает "Интерфакс".

Спикера выволокли из служебной машины, избили, и бросили лежать окровавленного на асфальте.

"Арарат Мирзоян госпитализирован. Имеет травмы. К счастью, угрозы жизни нет", - рассказал позже руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Мирзояну сделали операцию.

Несколько тысяч человек сейчас находится в различных районах Еревана, в том числе в зданиях правительства и парламента Армении. Протесты в Ереване начались после подписания Пашиняном мирного соглашения с Россией и Азербайджаном.

Ранее "Страна" сообщала, что по трехстороннему заявлению Ереван возвращает Баку два района в Нагорном Карабахе.