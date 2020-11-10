Согласно подписанному Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Владимиром Путиным заявлению, Армения в течение ближайшего месяца должна сдать Азербайджану два района. Сейчас они находятся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Об этом говорится в пункте 6 заявления.

"Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу". - сказано в документе.

Между тем президент России Путин по итогам подписания трехстороннего договора заявил, что обе стороны сохраняют за собой занятые в Нагорном Карабахе позиции. А соответствующие слова закреплены в тексте документа.

Слова президента приводит РИА Новости.

"Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях [в Карабахе]", - сказал Путин.

Как рассказывала "Страна", о подписании заявления впервые стало известно со слов Пашиняна, а затем был обнародован и сам текст заявления.

В Армении многих не устроило перемирие - поздно ночью жители Еревана вышли протестовать против него.