Здание правительства Армении целиком захватили демонстранты, которые в ночь на 10 ноября вышли протестовать против решения премьер-министра Никола Пашиняна о перемирии в Нагорном Карабахе.

А захвате сообщает агентство "Интерфакс".

По данным СМИ, несколько десятков недовольных ворвались во внутренние помещения административного здания и начали громить мебель и технику. Также они разбили двери и окна, в том числе в кабинете Пашиняна.

Несколько сотен человек стоят на улице. Полиция не препятствует действиям демонстрантов.

В интернете опубликовано видео, вероятно, снятое одним из участников погрома. На нем протестующие швыряют в центр переговорной комнаты микрофоны.

Как писала "Страна", поздно вечером 9 ноября Никол Пашинян заявил, что подписал заявление с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным о прекращении военных действий в Карабахе.

Чуть позже появился текст этого документа, который мы приводили полностью.