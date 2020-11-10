Боевые действия между армией Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха полностью прекращены после мирного договора, подписанного накануне.

Об этом министр обороны Армении Давид Тоноян рассказал в интервью армянскому Общественному телевидению.

По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе спокойная и контролируемая, боевые действия официально окончены, однако иногда слышатся одинокие выстрелы.

Также на территории размещаются вооруженные силы РФ, которые двигаются со стороны Армении в город Степанакерт (Ханкенди).

Напомним, число прибывших в Армению Российских миротворцев, которые будут контролировать обстановку в Нагорном Карабахе, выросло с 80 до 200 человек. К вечеру 10 ноября 12 самолетов военно-транспортной авиации РФ доставили в регион военнослужащих подразделений 15-й миротворческой бригады.

Как сообщала "Страна", в центре столицы Армении, Ереване, собрались протестующие. Они требуют немедленно денонсировать соглашение о Нагорном Карабахе, подписанное 9 ноября премьером страны Николом Пашиняном, а также президентами РФ Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Также "Страна" писала, что в соответствии с договоренностями из совместного заявления президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с 10 ноября объявлено о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе.