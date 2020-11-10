Несмотря на заражение коронавирусом президент Владимир Зеленский продолжает работать. 9 ноября он назначил временно исполняющими обязанности глав областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Указы о назначениях №№ 492, 493 и 494 обнародованы на сайте главы государства.

Согласно указу №492, врио главы Ивано-Франковской ОГА стала Мария Савка. В указе №493 сказано о назначении врио главы Одесской ОГА Вячеслава Овечкина. В Указе №494 говорится о назначении в Сумской области Сергея Пахольчука.

57-летняя Савка, инженер-строитель по специальности, раньше была первым замом председателя Ивано-Франковской ОГА и временно исполняла обязанности председателя Ивано-Франковской ОГА с 11 июня по 1 августа 2019.

Уроженец Харькова 37-летний Овечкин с ноября 2019 года работал первым заместителем председателя Одесской ОГА.

Врио главы Одесской ОГА

Пахольчук родился в 1972 году в Донецке. До нового назначения был замом председателя Сумской ОГА.

Сергей Пахольчук

Как писала "Страна", 6 ноября Зеленский уволил глав областных госадминистраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Также в кругах, близких к президенту, говорили и о скором увольнении губернатора Харьковской области.